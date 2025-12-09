IND vs SA 1st T20i: ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଝଡ଼ ପରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ 'ଶତକ'; ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

IND vs SA 1st T20i: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ହ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୦ ୱିକେଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୭୫ ରନ କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭୪ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି।
Trending Photos
IND vs SA 1st T20i: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ହ ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୦ ୱିକେଟ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୭୫ ରନ କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୭୪ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେବେବି ପରାସ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୧ ରନର ଦମଦାର ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିପାରି ନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୮ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୫୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୨ ଓଭରରେ ୮୦/୪ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଶେଷ ଆଠ ଓଭରରେ ୯୫ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାରତୀୟ ଇନିଂସ ୧୭୫ ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲା।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଶତକ
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୭ ୱିକେଟ୍ ଅଛି। ବୁମ୍ରା ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୱିକେଟ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ୭୮ ଇନିଂସ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୱିକେଟ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ
୧୭୫ ରନ୍ ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଆରମ୍ଭ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ଥିଲା। ଦଳ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୬ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୯ ବଲ୍ରେ ୧୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ମାର୍କରାମଙ୍କ ରୂପରେ ତୃତୀୟ ଝଟକା ପାଇଥିଲା, ଯିଏ ୧୪ ବଲ୍ରେ ୧୪ ରନ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ୧, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ୫ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜେନସେନ୍ ୧୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।