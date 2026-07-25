Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ, ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର...

Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ, ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର...

ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୧୮୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ୧୨୪.୭ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୧୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ଲିଫ୍ଟ କରି ନିଜ ସ୍କୋରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 25, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:17 AM IST
Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ, ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IMDର ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
weather report50 min ago
2
Bahuda Yatra 20265:52 PM IST
3
Bahuda Yatra 2026Jul 24
4
Ravneet Singh Bittu ResignsJul 24
5
top 10 news todayJul 24