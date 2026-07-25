/Commonwealth Games 2026: ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପଦକ, ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଲେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର...

Commonwealth Games 2026: ୨୦୨୬ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟର ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର। ପୁରୁଷ ହେଭିୱେଟ୍ ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟିଂ ଫାଇନାଲରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିଫ୍ଟ କରି ୧୩୦.୯ ପଏଣ୍ଟ ସହ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ପଦକ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି।
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୧୮୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଠାଇ ୧୨୪.୭ ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ୧୯୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଫଳତାର ସହ ଲିଫ୍ଟ କରି ନିଜ ସ୍କୋରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ୧୯୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିଫ୍ଟ କରି ବର୍ମିଂହାମ ୨୦୨୨ର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ।
ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଲାଇଟୱେଟ୍ ପାରା ପାୱରଲିଫ୍ଟରମାନେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଲାଇଟୱେଟ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଶୋକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିଫ୍ଟ ସହ ୧୪୩.୮ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ପରମଜୀତ କୁମାର ୧୭୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିଫ୍ଟ କରି ୧୩୫.୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ଲାଇଟୱେଟ୍ ବର୍ଗରେ ଜସପ୍ରୀତ କୌର ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିଫ୍ଟ କରି ୯୬.୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ସୁମନ ଦେବୀ ସମାନ ଓଜନ ଲିଫ୍ଟ କରି ୮୮.୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହେଭିୱେଟ୍ ଫାଇନାଲରେ କସ୍ତୁରୀ ରାଜମଣି ତିନୋଟି ପ୍ରୟାସରେ ବିଫଳ ହୋଇ କୌଣସି ବୈଧ ଲିଫ୍ଟ କରିପାରିନଥିଲେ।
ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଝଣ୍ଡୁ କୁମାର ନିଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ମୁଁ ହାୱାରେ ଉଡୁଛି। ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପଦକ। ମୋ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା—ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିବା।"
ସେ ନିଜ ପରିବାର, କୋଚ୍ ଓ ସମଗ୍ର ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଓ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପଦକ ଜିତିବାକୁ ସେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।