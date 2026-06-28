Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ପୁଣି ଥରେ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କଲା; ଜୋର୍ଡାନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ

ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ପୁଣି ଥରେ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କଲା; ଜୋର୍ଡାନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ

Jordan vs Argentina: ଶେଷ ଗ୍ରୁପ I ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୩-୧ ଗୋଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ ୩୨ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିସାରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ, ଜୋର୍ଡାନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 28, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:33 PM IST
ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ପୁଣି ଥରେ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କଲା; ଜୋର୍ଡାନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ୨ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today1 hr ago
2
Dharmendra Pradhan2 hrs ago
3
Dharmendra Pradhan6:19 AM IST
4
operation sindoor5:58 AM IST
5
Petrol Diesel price4:25 AM IST