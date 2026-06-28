/ମେସିଙ୍କ ଯାଦୁ ପୁଣି ଥରେ... ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କଲା; ଜୋର୍ଡାନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ

Jordan vs Argentina: ଶେଷ ଗ୍ରୁପ I ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚରେ ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ୩-୧ ଗୋଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ ୩୨ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିସାରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ, ଜୋର୍ଡାନର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଲିଓନେଲ ମେସି ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକାଦଶରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୧-୧ ଗୋଲରେ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।
ମେସିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ୧୯ତମ ମିନିଟରେ ଜିଓଭାନି ଲୋ ସେଲସୋ ଏକ ଫ୍ରିକିକରୁ ଗୋଲ କରି ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ ଥିଲା। ଜୋର୍ଡାନର ଗୋଲକିପରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାନ୍ଥରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଡକୁ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ; ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଲୋ ସେଲସୋ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଲ୍କୁ ଉପର-ଡାହାଣ କୋଣକୁ କର୍ଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ ପରେ ସାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖୁଥିବା ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ହସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୧୦ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହି ଥର, ଲୌଟାରୋ ମାର୍ଟିନେଜ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଟିମର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ବଢାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଉପରକୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ଭାବରେ ବଲ୍କୁ ନେଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାରିଲେ, ଗୋଲକିପର ୟାଜିଦ୍ ଆବୁ ଲାୟଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତାରିତ କଲେ।
ପ୍ରଥମ ହାଫ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଜୋର୍ଡାନ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ୫୫ତମ ମିନିଟରେ ମୌସା ଅଲ୍-ତାମାରି ଏକ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କ୍ରସ୍ରୁ ଆସିଥିଲା; ଅଲ୍-ତାମାରି ଏକ ଭଲ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଛ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ଲିଡ୍ କରି ବଲ୍ ଜାଲରେ ପକାଇଥିଲେ।
ମେସି ପିଚ୍ ଭିତରକୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, କ୍ରମାଗତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚରେ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ୭୮ ତମ ମିନିଟରେ, ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନରୁ ଏକ ଫ୍ରି-କିକ୍ ପାଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏକ ଚମତ୍କାର ନିମ୍ନ ସଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କାନ୍ଥ ଭେଦ କରି ସିଧା ନେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।