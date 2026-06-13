Virat Kohli: କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଅବସର ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ, ଭାବୁକ ହେଲେ ବିରାଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବୁକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
୨୦୦୮ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ କ୍ରିକେଟ ତାରକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମୟ ସହ ଆହୁରି ମଜଭୁତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟର ‘ଫାବ୍ ଫୋର୍’ର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
୧୬ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ:
କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଅବସର ସହ ତାଙ୍କର ୧୬ ବର୍ଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ୩୭୮ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ୱିଲିୟମସନ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ ୧୯,୩୪୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ୪୮ଟି ଶତକ ଓ ୬ଟି ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
‘ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରୁ ବନ୍ଧୁ’-କୋହଲିଙ୍କ ଭାବୁକ ବାର୍ତ୍ତା:
କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ। କୋହଲି ଲେଖିଥିଲେ, “ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀରୁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯିବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ସତରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ତୁମକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବା ଓ ତୁମ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଛି।”
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଥିଲେ, “ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାକ୍ଷାତ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଭାଇ, ତୁମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲା। ତୁମେ ତୁମ କାମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହ କରିଛ। ଏବେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମୟ। ଜୀବନ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।”
From an opponent to a friend over the years. It’s been a pleasure watching you bat and compete against you over so many years but more than that I value our friendship and shared perspectives on the game and beyond. I continue to cherish every time we speak or meet. Wishing you…
— Virat Kohli (@imVkohli) June 12, 2026
ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ:
କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଆହମଦାବାଦରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ୯,୫୧୫ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍, ୭,୨୫୬ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ଓ ୨,୫୭୫ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ପାଇଁ ରନ୍ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଅବସର ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଏକ ଶାନ୍ତ, ସଂଯମୀ ଓ ମହାନ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଛି।