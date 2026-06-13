Add Zee Business As A Preferred Source
App

Virat Kohli: କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଅବସର ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ, ଭାବୁକ ହେଲେ ବିରାଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବୁକ ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 13, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:22 AM IST
Virat Kohli: କ୍ରିକେଟ ଜଗତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ଅବସର ନେଲେ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ, ଭାବୁକ ହେଲେ ବିରାଟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Donald Trump: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବଢ଼ିଲା କୂଟନୈତିକ ଚାପ
Donald Trump36 min ago
2
weather report1 hr ago
3
Top 10 News HeadlinesJun 12
4
Pulse Polio Vaccination ProgrammeJun 12
5
Odia NewsJun 12