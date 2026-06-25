/FIFA 2026: କରିମଙ୍କ ଯାଦୁଇ ଗୋଲ୍‌, କତାରକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବୋସ୍ନିଆ

FIFA 2026: ସିଏଟଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋସ୍ନିଆ ଏଣ୍ଡ ହର୍ଜେଗୋଭିନା କତାରକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍-ବିର ଏହି ମୁକାବିଲା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ନକ୍ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଥିଲା, କାରଣ ବିଜୟୀ ଦଳ ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ବୋସ୍ନିଆ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ତାରକା ଖେଳାଳି କରିମ ଅଲେଜବେଗୋଭିକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ କତାରର ସୁଲତାନ ଅଲ୍ ବ୍ରେକଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍ ବୋସ୍ନିଆର ବ୍ୟବଧାନକୁ ୨-୦ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା।
କତାର ପକ୍ଷରୁ ହାସନ ଅଲ୍ ହାଇଦୋସ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋସ୍ନିଆ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ବିଭାଗରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଶେଷରେ ଏର୍ମିନ ମାହମିଚ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବିଜୟ ସହ ବୋସ୍ନିଆର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦଳର ମୁକାବିଲା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଗ୍ରୁପ୍-ସିରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩-୦ ଏବଂ ମୋରକ୍କୋ ହାଇତିକୁ ୪-୨ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ପରେ ବୋସ୍ନିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।
ବିଶେଷକରି କରିମ ଅଲେଜବେଗୋଭିକଙ୍କ ଗୋଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା। ତିନିଜଣ ଡିଫେଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘେରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ଦେଖାଇ ଏକ ଆର୍ଚିଂ ଶଟ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।