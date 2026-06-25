Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: କରିମଙ୍କ ଯାଦୁଇ ଗୋଲ୍‌, କତାରକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବୋସ୍ନିଆ

FIFA 2026: କରିମଙ୍କ ଯାଦୁଇ ଗୋଲ୍‌, କତାରକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବୋସ୍ନିଆ

ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆରମ୍ଭରୁ ବୋସ୍ନିଆ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ୧୮ ବର୍ଷୀୟ ତାରକା ଖେଳାଳି କରିମ ଅଲେଜବେଗୋଭିକ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍‌ କରି ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ କତାରର ସୁଲତାନ ଅଲ୍‌ ବ୍ରେକଙ୍କ ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋଲ୍‌ ବୋସ୍ନିଆର ବ୍ୟବଧାନକୁ ୨-୦ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 25, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:14 PM IST
FIFA 2026: କରିମଙ୍କ ଯାଦୁଇ ଗୋଲ୍‌, କତାରକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବୋସ୍ନିଆ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: କରିମଙ୍କ ଯାଦୁଇ ଗୋଲ୍‌, କତାରକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବୋସ୍ନିଆ
Bosnia vs Qatar9 min ago
2
Vinicius Junior31 min ago
3
Odia News38 min ago
4
Top 10 news51 min ago
5
NCERT1 hr ago