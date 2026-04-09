KKR vs LSG: ଆଜି କୋଲକାତା-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହାଇଭୋଲଟେଜ ଲଢେଇ, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ ଜାଣନ୍ତୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) IPL 2026ର 15ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତା ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
KKR vs LSG ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍
ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ KKR ଦଳ IPLର ୧୯ତମ ସିଜିନରେ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଠାରୁ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ଏବଂ ପରେ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ୬୫ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ KKR ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିଲା।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ସୁନୀଲ ନାରିନ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ (ଆଘାତରୁ) ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁନରାଗମନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସର ପିଚ୍ ଏବଂ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
କୋଲକାତା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମ୍ୟାଚ୍ର ସକାଳେ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଗ ସଫା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ଷା ୱିକେଟ୍ରେ କିଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗ କରିପାରେ, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସର ପିଚ୍ ବର୍ଷାକାଳୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
KKR vs LSG
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR): ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, କାମେରୁନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଂକୃଷ ରଘୁବନ୍ସି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରିନ / ରୋଭମାନ ପାଓ୍ୱେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି/ ନବଦୀପ ସାଇରା, ବୈବଭ ଆରୋରା, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ (LSG): ଆଡେନ ମାର୍କରମ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର), ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍, ଅବଦୁଲ ସମାଦ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୂରୀ, ମଣିମାରନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଆବେଶ ଖାନ୍, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଦିଗେଶ ସିଂ ରାଠୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।