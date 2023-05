KKR vs RR: କୋଲକାତାକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ଯଶସ୍ୱୀ ତୂଫାନୀ ବ୍ୟାଟିଂରେ 'ମାଟି କାମୁଡିଲା' କେକେଆର

KKR vs RR IPL 2023: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ କୋଲକାତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭର ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ୧୩.୧ ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା । ଯଶସ୍ୱି ୪୭ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୯୮ ରନର ଏକ ତୂଫାନୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ୧୩ ଚୌକା ଓ ୫ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ୪୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ସହ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ସେ ୫ଟି ଛକା ଓ ୨ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ ।

ଦଳ ପାଇଁ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ସାଂଘାତିକ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । କୋଲକାତା ପାଇଁ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର୍ ସର୍ବାଧିକ ୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । କୋଲକାତା ଦଳର କୌଣସି ବୋଲର ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରି ନଥିଲେ । ରାଜସ୍ଥାନର ଏକମାତ୍ର ୱିକେଟ୍ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା କାରଣରୁ ପଡିଥିଲା ।

