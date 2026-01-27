KL Rahul On His Retirement: ରିଟାୟରମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିକେଟର୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ...

ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ ପିଟରସେନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡି଼ବା ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ କ୍ରିକେଟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି।
KL Rahul On His Retirement: କେଏଲ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅବସର ନେବାର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଏବେ ବି "ରିଟାୟରମେଣ୍ଟ ଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି" ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ନେଇଯିବେ। ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ କେଭିନ ପିଟରସେନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡି଼ବା ଏକ କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ କ୍ରିକେଟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି।
"ଏହା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେବ ନାହିଁ।"
୩୩ ବର୍ଷୀୟ କେ.ଏଲ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଏହା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ, ତେବେ ସମୟ ଆସିବ। ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ମୁଁ ଏବେ ବି କିଛି ସମୟ ଦୂରରେ ଅଛି।"
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର୍:
କେଏଲ ରାହୁଲ ୬୭ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ୩୫.୮ ହାରରେ ୪,୦୫୩ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ୯୪ଟି ୱାନ-ଡେରେ ସେ ୫୦.୯ ହାରରେ ୩,୩୬୦ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୭୨ ଟି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୩୭.୭୫ ହାରାହାରି ଏବଂ ୧୩୯ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରେ ୨,୨୬୫ ରନ କରିଛନ୍ତି।
An Incredibly Honest KL Rahul On Retirement pic.twitter.com/8LJcxVLpnG
— The Switch | Kevin Pietersen (@kptheswitch) January 26, 2026
ନିଜକୁ ଏତେ ମହାନ୍ ମାନନ୍ତିନି:
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ସୁପରଷ୍ଟାର କିମ୍ବା ଅଧିକ ମହାନ ମନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅବସର ନେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଛାଡ଼ିଦିଅ। ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଉପଭୋଗ କର ଏବଂ ତୁମ ପରିବାର ସହିତ ରୁହ। ଏହା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ।"
'ପିତା ହେବା ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି'
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ଜାରି ରହିବ। ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିକେଟ ଜାରି ରହିବ। ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେହି ମାନସିକତା ସର୍ବଦା ମୋ ସହିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେବା ପରଠାରୁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି।"
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ କେଉଁଟା ଲାଗିଛି?
ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅନେକ ଆଘାତ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର "କଠିନ ଯୁଦ୍ଧ" ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।