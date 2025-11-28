Advertisement
IND vs SA: ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କେଏଲ ରାହୁଲ, କାହାକୁ କରିବେ ସାମିଲ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେବେ ବାଦ?

India vs South Africa 1st ODI: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ରାଞ୍ଚିରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:44 PM IST

India vs South Africa 1st ODI Match: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ରାଞ୍ଚିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦଳ ଚୟନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ ବାଛିବା କଷ୍ଟକର କରିବ। ଇନିଂସ କିଏ ଓପନ କରିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେଜ ଜାଣନ୍ତୁ କେଏଲ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କେଉଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଉହ୍ଲାଇପାରନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଓପନର ଭାବରେ ଖେଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଓପନର ଭାବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ରୋହିତ ଏବଂ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ପାରନ୍ତି। ଗାୟକ୍ୱାଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିବା ବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଧିକ ରନ କରି ପାରିନାହାଁନ୍ତି।

ଏହା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ସିରିଜରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ତିଲକ ବର୍ମା/ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଧିନାୟକ କେଏଲ ରାହୁଲ ନିଜେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବେ। ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। କେଏଲ ରାହୁଲ କ'ଣ ଏଠାରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ? ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ରାହୁଲ ନିଜେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ତେଣୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଯିଏ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଜାଡେଜା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ହୁଏ ତେବେ ସ୍ପିନରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ସ୍ପିନର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ ଖେଳିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏହି ସିରିଜର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ 11 : ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ତିଲକ ଭର୍ମା/ଋତୁରାଜ ଗାୟକ୍ୱାଡ, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା/ହର୍ଷିତ ରାଣା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।

 

