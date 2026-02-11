Advertisement
T20 World Cup 2026 Points Table: ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ, ବିଦା ହୋଇପାରେ ଏହି ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ୧୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରି

T20 World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ୧୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସୁପର ଓଭରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଳ୍ପକେ ବିଜୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିବା ଏବେ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉଛି।

ସଂକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଳକୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବିଶ୍ୱକପରେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ -0.555। ଏବେ ଦଳକୁ ୟୁଏଇ ଏବଂ କାନାଡା ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ବାକି ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା-ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରୋମାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ
ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଠାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲଢୁଆ ତଥା ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦ ଓଭରରେ ୧୮୭ ରନ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମାନ ସ୍କୋର ସହିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ସୁପର ଓଭରରେ ୧୭ ରନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଟାଇ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ରେ ୧୦ ରନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏବଂ ଷ୍ଟବସ୍ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ।

ଷ୍ଟବ୍ସ ଏବଂ ମିଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୨୩ ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଗୁରବାଜ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ବଲରେ ସେ ଚୌକା ମାରିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା।

