Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026:ମେସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏମ୍‌ବାପେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରେସ୍‌ରେ ପୁଣି ନମ୍ବର-୧

FIFA 2026: ଫରାସୀ ଅଧିନାୟକ କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ପୁଣି ଥରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 05, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:24 PM IST
FIFA 2026:ମେସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏମ୍‌ବାପେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରେସ୍‌ରେ ପୁଣି ନମ୍ବର-୧

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ମେସି-ଏମ୍ବାପେ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର
FIFA 202650 min ago
2
Teejan Bai Death2 hrs ago
3
Petrol Diesel price3 hrs ago
4
Top 10 news3 hrs ago
5
India vs England1:29 AM IST