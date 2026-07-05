FIFA 2026: ଫରାସୀ ଅଧିନାୟକ କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପେ ପୁଣି ଥରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାରାଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ର ଏକ କଠିନ ମ୍ୟାଚ୍-ରେ ଏମବାପେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏକମାତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗୋଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଲ ପେନାଲ୍ଟି ସ୍ପଟ୍ ରୁ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି ଥିଲା।
ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୋଲ ସହିତ,ଏମବାପେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱକପରେ ସାତ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ,ମେସି ଏମବାପେଙ୍କ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼:
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି। ମେସି ଏବଂ ଏମବାପେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ସାତ ଗୋଲ୍ ସହିତ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି,ଏମବାପେ ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଦୁଇଟି ଆସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ମେସିଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ରଖିଛି। ମେସିଙ୍କ କୌଣସି ଆସିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି।
-କାଇଲିଆନ୍ ଏମବାପ୍ପେ (ଫ୍ରାନ୍ସ)–୭ ଗୋଲ
-ଲିଓନେଲ୍ ମେସି (ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା)–୭ ଗୋଲ
-ଏର୍ଲିଙ୍ଗ୍ ହାଲାଣ୍ଡ (ନରୱେ)–୫ ଗୋଲ
-ହ୍ୟାରି କେନ୍ (ଇଂଲଣ୍ଡ)–୫ ଗୋଲ
-ଓସମାନ ଡେମ୍ବେଲେ (ଫ୍ରାନ୍ସ)–୪ ଗୋଲ
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ:
ପାରାଗୁଏ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟ ପରେ, ଏମବାପ୍ପେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋରର ଭାବରେ ମେସିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହେବାଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମବାପ୍ପେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରର ୧୯ତମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ମେସି ୨୦ ଗୋଲ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଲିଓନେଲ୍ ମେସି (ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା)–୨୦ ଗୋଲ
କାଇଲିଆନ୍ ମ୍ବାପ୍ପେ (ଫ୍ରାନ୍ସ)–୧୯ ଗୋଲ
ମିରୋସ୍ଲାଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ (ଜର୍ମାନୀ)–୧୬ ଗୋଲ
ରୋନାଲ୍ଡୋ (ବ୍ରାଜିଲ୍)–୧୫ ଗୋଲ
ଗେର୍ଡ ମୁଲର (ଜର୍ମାନୀ)–୧୪ ଗୋଲ
ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି:
ପାରାଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲଶୂନ୍ୟ ପରେ, ଦୁଇ ଦଳର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଷ୍ମ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ପାରାଗୁଏ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟଆଉଟରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୋଡରେ ଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଦଳକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଉ ନଥିଲେ। ତଥାପି, ପେନାଲ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଉଲ୍ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଲିଆନ୍ ମ୍ବାପ୍ପେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୋଲ ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ସେଠାରେ ମରକ୍କୋ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ।