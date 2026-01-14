Latest ICC ODI Rankings: ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ହଇଚଇ, ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର..

Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 14, 2026, 03:09 PM IST

Latest ICC ODI Rankings: "ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍" ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ICC ODI ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୪ ଶହ ୩ ଦିନ ପରେ, କିଙ୍ଗ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ODIରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ କୋହଲିଙ୍କ ୯୧ ବଲରେ ୯୩ ରନ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଦେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। କୋହଲି ODIରେ ନମ୍ବର ୧ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୫୦ ଓଭର ସିରିଜ୍ ପରଠାରୁ, କୋହଲି ତାଙ୍କ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଇନିଂସରେ ଅପରାଜିତ, ୧୩୫, ୧୦୨, ୬୫ ଅପରାଜିତ ଏବଂ ୯୩ ରନ କରିଛନ୍ତି। ୩୭ ବର୍ଷୀୟ କୋହଲି ଜୁଲାଇ ୨୦୨୧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଭାରତକୁ ଭଦୋଦରାରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମୋଟ ୩୦୦ ରନକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ତେବେ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୧୩ ରେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋହଲି ମୋଟ ୮୨୫ ଦିନ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

