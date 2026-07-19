Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lionel Messi: ଫାଇନାଲ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁକ ହେଲେ ଲିଓନେଲ୍‌ ମେସି, କହିଲେ...

Lionel Messi: ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟବଲ୍‌ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ୍‌ ମେସି ନିଜ ଦଳ, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମେସି ଟ୍ରଫିଠାରୁ ଅଧିକ ଦଳ ସହ କାଟିଥିବା ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 19, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:22 PM IST
Lionel Messi: ଫାଇନାଲ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁକ ହେଲେ ଲିଓନେଲ୍‌ ମେସି, କହିଲେ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି-ମଣତି ସମ୍ପନ୍ନ, ୧୯୭୮ ତାଲିକା ସହ ମିଳିଲା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ
Jagannath Temple1 hr ago
2
Sonam Wangchuk2 hrs ago
3
FIFA 20263 hrs ago
4
Jammu Kashmir Flash Flood3 hrs ago
5
PV Sindhu9:50 AM IST