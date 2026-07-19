Lionel Messi: ଫାଇନାଲ୍‌ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁକ ହେଲେ ଲିଓନେଲ୍‌ ମେସି, କହିଲେ...

Lionel Messi: ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫୁଟବଲ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ନିଜ ଦଳ, କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମେସି ଟ୍ରଫିଠାରୁ ଅଧିକ ଦଳ ସହ କାଟିଥିବା ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ମେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କେବଳ ଜିତିଥିବା ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି।
ମେସି ଦଳର କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ସଫଳତାର ମୂଳ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତା ଓ ପରିବାର ଭଳି ସମ୍ପର୍କ।
ଫାଇନାଲ୍ର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ମେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦଳ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏକ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ରଚିସାରିଛି, ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ମିଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ, ସ୍ପେନ୍ ବିପକ୍ଷ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମେସିଙ୍କ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ।
ମେସିଙ୍କ ଏହି ଭାବୁକ ପୋଷ୍ଟ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଣ୍ଟୋନେଲା ରୋକୁଜୋ ମଧ୍ୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଇମୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ମେସିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫାଇନାଲ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଗୌରବମୟ ବିଦାୟ ହୋଇପାରେ।