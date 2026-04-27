Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:12 AM IST

LSG vs KKR: ବାଜି ମାରି ନେଲେ ରିଙ୍କୁ, ସୁପର ଓଭରରେ କୋଲକାତାର ବିଜୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୩୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ KKR LSGକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। KKR ଏବଂ LSG ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଏକାକୀ ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। 

KKR ୨୦ ଓଭରରେ ୧୫୫ ରନ କରିଥିଲା।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୫ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ (LSG) ୮ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୫ ରନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ସୁନୀଲ ନାରିନଙ୍କୁ ସୁପର ଓଭରରେ KKR ପାଇଁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନାରିନ୍ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ LSG ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍‌ଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ୍ ୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ଏଡେନ୍ ମାର୍କରାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନରେ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଛକା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବଲ୍‌କୁ କ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସୁପର ଓଭରରେ LSG କେବଳ 1 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା।

ସୁପର ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।
ସୁପର ଓଭରରେ LSG ପକ୍ଷରୁ ୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି KKR ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସୁପର ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଚୌକା ମାରି ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୫୧ ବଲ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୮୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ୫ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ରିଙ୍କୁ, ସୁନୀଲ ନାରିନ (୪ ଅପରାଜିତ)ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ୩୦ ବଲ୍ ରେ ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୬୨ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ।

LSG ର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା
KKRର 156 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ LSGର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ମାତ୍ର ଦୁଇ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଏଡେନ ମାକ୍ରମ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 57 ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ମାକ୍ରମ 27 ବଲରୁ 31 ରନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତ 38 ବଲରୁ 42 ରନର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ଚାରୋଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନିକୋଲାସ ପୁରନଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଲା, ସେ କେବଳ 9 ରନ କରିଥିଲେ। ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ରୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ କରି ଆଉଟ କରିଥିଲେ।

ଆୟୁଷ ବୋଦୋନି ୧୯ ବଲ୍ ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ ବୈଭବ ଆରୋରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଜିତିବା ପାଇଁ LSGକୁ ୧୭ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏବଂ ହିମ୍ମତ ସିଂହ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କ୍ରିଜ୍ ରେ ଥିଲେ। ଶାମି ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ପରେ KKR ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ବଲ୍ ରେ ନୋ-ବଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ହିମ୍ମତ ୬ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

Prabhudatta Moharana

LSG vs KKR: ବାଜି ମାରି ନେଲେ ରିଙ୍କୁ, ସୁପର ଓଭରରେ କୋଲକାତାର ବିଜୟ
Top 10 News: ସିଏମ ମମତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Amit Shah: ଦିଦିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ... 'ତମ ସମୟ ସରିଲାଣି, ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁଛି'
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ୨୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ! ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା
BJP Chief Nitin Nabin: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 'ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ ରାଜନେତା' ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍