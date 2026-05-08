ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାତାର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ୧୯ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରସିବି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 08, 2026, 08:15 AM IST

IPL 2026: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ୯ ରନରେ ହରାଇଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ

LSG vs RCB: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାତାର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ ହାରିବା ପରେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ ୧୯ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ଓଭରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଆରସିବି ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ୧୯ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଆରସିବି ୧୯ ଓଭରରେ ୨୦୩ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଡକୱର୍ଥ-ଲୁଇସ୍ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୯ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଅର୍ସିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ୨୪ ବଲରୁ କେବଳ ୧୭ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୫୬ ବଲରୁ ୧୧୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୯ ଚୌକା ଏବଂ ୯ ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍ ୨୩ ବଲରୁ ୩୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ ମାତ୍ର ୧୦ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୩୨ ରନ କରିଥିଲେ। ତିନୋଟି ବର୍ଷା ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ୧୯ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୦୯ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ରସିଖ ସଲାମ ଦାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ମିଳିଲା ବିଜୟ
୨୧୩ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା RCB ଡକୱର୍ଥ-ଲୁଇସ୍ ପଦ୍ଧତି ଯୋଗୁଁ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ମାତ୍ର ଚାରି ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ପରେ ୩୪ ରନ କରି ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ୬୧ ରନ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୧୭ ବଲ ୪୦ ରନ କରି ଦଳକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ୨୮ ଏବଂ ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡଙ୍କ ୨୩ ରନ ଧୀର ଇନିଂସ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ୧୯ ଓଭରରେ ୨୦୩ ରନର ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

