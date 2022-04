ଚମତ୍କାର!! ଛଅ ବଲରେ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏହି ବୋଲର୍ କଲେ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଳେବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏହିପରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଏ ଯାହା କେବଳ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନୁହେଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଛଅଟି ବଲରେ ଛଅଟି ୱିକେଟ୍ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ନେପାଳ ପ୍ରୋ କ୍ଲବ ଚାମ୍ପିଅନସିପ (Nepal Pro Club Championship)ରେ ମାଲେସିଆ କ୍ଲବ ଏକାଦଶ (Malaysia Club XI ) ଏବଂ ପୁଷ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦିଲ୍ଲୀ (Push Sports Delhi) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଘଟିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୧ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ଓଭରରେ ମାଲେସିଆର ବୋଲର ଭିନନ୍ଦୀପ ସିଂ (Virandeep Singh), ପୁଷ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦିଲ୍ଲୀର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

Also Read: PoKରେ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ବରତା; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡିତା ପଠାଇଲେ ଏମିତି ବାର୍

୨୦ତମ ଓଭରରେ ଭିନନ୍ଦୀପ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ୱାଇଡ ପଡିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୁଷ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ରନର ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଯାହା ଘଟିଲା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମ୍ରିଗାଙ୍କ ପଠକ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଇଶାନ ପାଣ୍ଡେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହଲେ। ଭିନନ୍ଦୀପଙ୍କ ଘାତକ ତୃତୀୟ ବଲରେ ଅନିନ୍ଦୋ ନହରାୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଭିଶେଷ ସାରୋହଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଖସିପଡିଲା। ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଜତୀନ ସିଙ୍ଘଲ କ୍ୟାଟ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ବଲରେ ସ୍ପର୍ଷ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ।

2⃣0⃣th Over

6⃣ Balls

6⃣ Wickets

4⃣ in 4⃣ from the final 4 for the bowler

1⃣ Run Out

Unbelievable stuff from @Viran23 for the @MalaysiaCricket XI here in Bhairahawa, Nepal!

Surely the first time in Cricket History there's been 6 Wickets in 6 Balls!?? pic.twitter.com/pVIsdlyEwt

— Andrew Leonard (@CricketBadge) April 12, 2022