FIFA 2026: ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ମେସି-ଏମ୍ବାପେ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର

FIFA 2026: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଉଠିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି।
ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ୭ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ତାଲିକାରେ ଏକକ ଭାବେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ କାବୋ ଭର୍ଦେ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲ୍ କରି ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିନାୟକ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ଟି ଗୋଲ୍ କରିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ନିଜ ଗୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ୬ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମେସିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଲ୍ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୀର୍ଷରେ ନେଇଯାଇଛି। ଏମ୍ବାପେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ଗୋଲ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କ ପଛରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୟାରି କେନ୍ ଓ ନରୱେର ଏର୍ଲିଂ ହାଲାଣ୍ଡ ୫ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସହ ଦୌଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉସ୍ମାନେ ଡେମ୍ବେଲେ ଓ ଭିନିସିଅସ୍ ଜୁନିଅର୍ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଛନ୍ତି।
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନରୱେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବାରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।