Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ମେସି-ଏମ୍ବାପେ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର

FIFA 2026: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଉଠିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 05, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:35 AM IST
FIFA 2026: ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ମେସି-ଏମ୍ବାପେ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Folk Music Legend Death: ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତୀଜନ ବାଇ...
Teejan Bai Death1 hr ago
2
Petrol Diesel price2 hrs ago
3
Top 10 news3 hrs ago
4
India vs England1:29 AM IST
5
weather report12:58 AM IST