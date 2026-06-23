FIFA 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛି, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଗୋଲ ମେସି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ସେ ସର୍ବାଧିକ (ଛଅ) ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ଦେବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରି ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା ୧୮ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ 39ତମ ଜନ୍ମଦିନର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମେସି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ ସ୍କୋରର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ବୟସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଫିଟ୍ ରହିବା ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି।
ସୋମବାର ଡାଲାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମେସି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଗୋଲ ଦେଇ ପୂର୍ବତନ ଜର୍ମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମିରୋସ୍ଲାଭ କ୍ଲୋସେଙ୍କ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ 16 ଗୋଲ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଲ ଯୋଡି ତାଙ୍କର ମୋଟ ବିଶ୍ୱକପ ଗୋଲ ସଂଖ୍ୟା 18 କୁ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ମେସି କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ମୋ ବୟସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଉପରେ। ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳୁଛି।"
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଗ୍ରୁପ୍ Jର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆଠାରୁ ତିନି ପଏଣ୍ଟ ଆଗରେ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛି। ମେସି ଶନିବାର ଜୋର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଲିଓନେଲ୍ ସ୍କାଲୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ମେସି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ର ୯ମ ମିନିଟରେ ତାଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ମିସ୍ ଦଳ ଉପରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ସହଜ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଖେଳାଳିମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସି ଭଲ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଖେଳୁ, କେତେବେଳେ ଟିକିଏ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ: ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର ଲଢେଇ କରିଥାଉ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।"