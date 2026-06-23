Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲେ ମେସି, କହିଲେ ବୟସ ନୁହେଁ, ଫିଟନେସ ଉପରେ ଫୋକସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛି, ଯାହାର ସମସ୍ତ ଗୋଲ ମେସି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 23, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 02:20 PM IST
FIFA 2026: ନୂଆ ରେକର୍ଡ କଲେ ମେସି, କହିଲେ ବୟସ ନୁହେଁ, ଫିଟନେସ ଉପରେ ଫୋକସ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
George Kurian: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ
George Kurian56 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Qatar Blast3 hrs ago
4
Odisha vigilance3 hrs ago
5
Lucknow Coaching Centre Fire4:03 AM IST