Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡିଲା ଇକ୍ୱେଡର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମେକ୍ସିକୋ ଇକ୍ୱେଡରକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 16 ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ)ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନ୍ସ ଏକ ଗୋଲ ଏବଂ ଏକ ସହାୟତା ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ମେକ୍ସିକୋ ଇକ୍ୱେଡରକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କର

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:45 AM IST
FIFA 2026: ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡିଲା ଇକ୍ୱେଡର

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡିଲା ଇକ୍ୱେଡର
FIFA 20264 min ago
2
Top 10 News Headlines Odisha54 min ago
3
July 1 oil Price1 hr ago
4
Coaching Center building Collapsed1 hr ago
5
LPG gas price2 hrs ago