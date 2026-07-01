FIFA 2026: ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡିଲା ଇକ୍ୱେଡର

FIFA 2026:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 32 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମେକ୍ସିକୋ ଇକ୍ୱେଡରକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 16 ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ)ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନ୍ସ ଏକ ଗୋଲ ଏବଂ ଏକ ସହାୟତା ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ମେକ୍ସିକୋ ଇକ୍ୱେଡରକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ 16 ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନ୍ସ ୨୨ତମ ମିନିଟରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ରେକଆୱେ ଗୋଲ ଦେଇ ମେକ୍ସିକୋକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୦ ମିନିଟ୍ ପରେ, ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନ୍ସ ରାଉଲ୍ ଜିମେନେଜ୍ ଙ୍କୁ ମେକ୍ସିକୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଦର୍ଶକମାନେ ଉତ୍ସବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ୧୯୮୬ ପରେ ଏହା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଦଳ ଏବେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ।
ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ମେକ୍ସିକୋ
ମେକ୍ସିକୋର ଏହି ବିଜୟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ୪୦ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ଏହା ୧୯୮୬ ପରେ ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରଥମ ନକଆଉଟ୍ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମେକ୍ସିକୋର ଲଗାତାର ଆଠ ପରାଜୟର ଧାରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେକ୍ସିକୋ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖି ଅପରାଜିତ ଧାରା ଜାରି ରଖିଛି।
ମେକ୍ସିକୋ ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜୁଲିଆନ୍ କ୍ୱିନୋନ୍ସ ୨୨ତମ ମିନିଟ୍ ରେ ଗୋଲ ଦେଇ ମେକ୍ସିକୋକୁ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ରାଉଲ୍ ଜିମେନେଜ୍ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମେକ୍ସିକୋର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ୨-୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିରତି ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଇକ୍ୱେଡର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବଲ୍ ଉପରେ ନିଜର କବଜା ରଖିଥିଲା। ଏପରିକି ଖେଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରହିଲା ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଲକୁ ରୋକିଲା। ଷ୍ଟପେଜ୍ ସମୟରେ ଡିଫେଣ୍ଡର ପିଏରୋ ହିନକାପିଙ୍କୁ ଲାଲ କାର୍ଡ ଦେଖାଯିବାରୁ ଇକ୍ୱେଡରର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା।
ଏହା ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମେକ୍ସିକୋର ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଲ ନ ଦେଇ ଖେଳର ଧାରା ଜାରି ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଜାଭିୟର ଆଗୁଏରଙ୍କ ଦଳକୁ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲା। ମେକ୍ସିକୋ ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଆର କଙ୍ଗୋ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତାକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିବ।