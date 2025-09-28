Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2940020
Zee OdishaOdisha Sports

BCCIର ନୂଆ ସଭାପତି ମିଥୁନ ମାନହସ, ଜାତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା

ଜାତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା । ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଚୟନ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 03:42 PM IST

Trending Photos

BCCIର ନୂଆ ସଭାପତି ମିଥୁନ ମାନହସ, ଜାତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମିଥୁନ ମାନହସ BCCIର ନୂଆ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ ଏଜିଏମ୍‌ରେ ନିର୍ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମିଥୁନ ମାନହସ । ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସେ BCCIର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ଉପସଭାପତି, ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ ରଘୁରାମ ଭଟ୍ଟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭତେଜ ସିଂ ଭାଟିଆ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଜାତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା । ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ସହ ଦ୍ବିତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଚୟନ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା । ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନ । ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆର୍‌ପି ସିଂ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅଜୟ ରାତ୍ରା ।

Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ୨୦୨୮ ଆରମ୍ଭରେ ଲାଗୁ ହେବ କି? ବିଳମ୍ବର କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Asia Cup Trophy: ସୁନା ନା ରୂପା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ? ଜାଣନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Swami Chaitanyananda
Swami Chaitanyananda:ଆଗ୍ରାରୁ ଗିରଫ ହେଲା ଭଣ୍ଡ ବାବା ଚୈତନନ୍ୟାନନ୍ଦ
PSR Cinemas owner arrested
ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଏସଆର ସିନେମା ମାଲିକ ଗିରଫ
S. Jaishankar
S. Jaishankar: ଜାତିସଂଘରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଶଙ୍କର
India vs Pakistan
India vs Pakistan: ଆଜି ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ
navaratri puja
Navaratri Puja: ଆଜି ମା'ଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା
;