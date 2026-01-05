Advertisement
Mohammed Shami Summoned: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Mohammed Shami Summoned: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:50 PM IST

Mohammed Shami Summoned: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ପେସର ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ କୈଫଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ସମନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ୧୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ଅଧୀନରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବଙ୍ଗୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଶାମି ଏବଂ କୈଫଙ୍କ ଜନଗଣନା ଫର୍ମରେ କିଛି ଅନିୟମିତତା ପାଇଛନ୍ତି। 

ECI ଜାନୁଆରୀ ୫ ରେ ସହାୟକ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅଧିକାରୀ (AIRO)ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛି। ଯଦିଓ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦର୍ଶାଇ ଶାମି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

୨୦୨୫-୨୬ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଜଡିତ ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ SIR ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶାମି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ECIକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ ୯ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। 

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଲଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ SIRକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। 

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମି କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ସମ୍ପର୍କରେ ୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ନୋଟିସକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ବେଙ୍ଗଲ ରାଜ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟରେ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ।"

ଶାମି ଏବଂ କୈଫ ଉଭୟ କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ (କେଏମସି)ର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୯୩ରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ମତଦାତା। ଯାହା ରାସବିହାରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୂଳତଃ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଆମରୋହାରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ କୋଲକାତାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ବେଙ୍ଗଲ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି।

Also Read: Indian Cricket in 2025: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଅବସର ଠାରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିପରି ଥିଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷ?

Jagdish Barik

