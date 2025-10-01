Advertisement
BCCI ଧମକ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ମୋହସିନ ନକଭି, UAE ବୋର୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 01, 2025, 04:36 PM IST

Asia Cup 2025 Trophy Row: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ ଫସିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରବିବାର ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଟ୍ରଫି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ଆଣିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଛି। ତେଣୁ ନକଭି ୟୁଏଇ ବୋର୍ଡକୁ ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।

NDTV ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିସିସିଆଇର ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଉଛି। ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ACC ବୈଠକରେ ନକଭିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନକଭିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମାନଦଣ୍ଡର ଅବମାନନା କରିଥିଲା। ନକଭି ACC ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଆଶିଷ ଶେଲାର ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଏବେ UAE କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାରତକୁ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଟ୍ରଫି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ।

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ତିନିଥର ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭାରତ ଜିତିଥିଲା। ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ "ନୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପଲିସି" ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ପିସିବିକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା।

ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ୨୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର" ଅଧୀନରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

AGMରେ BCCI ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶିଷ ଶେଲାର କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ACC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କେବେ ବିଜେତା ଦଳକୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ACC ର ଏକ ସୂତ୍ର PTI କୁ କହିଛି, "ଆଜିର ବୈଠକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯିବା ଏବଂ ACC ସଭାପତି (ନକଭି)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଆପତ୍ତି କରିଛି।"

ସୂତ୍ର ଆହୁରି କହିଛି, "ଶୁକ୍ଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରଫି ବିଜୟୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ACC ର ଟ୍ରଫି ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନୁହେଁ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନକଭି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।

