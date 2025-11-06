Advertisement
Zee OdishaOdisha Sports

EDର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ; ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

Money Laundering Case: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:08 PM IST

Money Laundering Case: ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏକ ବେଟିଂ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଉଭୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ୧୧.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। ଏଜେନ୍ସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବେଟିଂ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଏହି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। 

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଇଡି ବେଆଇନ ବେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଏବେ ସୁରେଶ ରାଇନା ଏବଂ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଇଡି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ୪.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ୬.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ 1xBet ସହ ଜଡିତ। ଏହାର ତଦନ୍ତରେ, ଏଜେନ୍ସି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏହି ବେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା। ED ଏହି ମାମଲାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ରବିନ୍ ଉଥପ୍ପା ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏଜେନ୍ସି ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦ, ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲା, ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଅଙ୍କୁଶ ହଜାରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। 1xBet ନିଜକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚାଳିତ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାଜି ଲଗାଇପାରିବେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଦୁଇ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଜେନ୍ସିର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନାମ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ।

