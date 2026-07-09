FIFA 2026: ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ 'Z'କୁ ମିଳିଛି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ

FIFA 2026: ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ('Z') କୁ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର-ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ, କମ୍ପାନୀର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ (ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Zee5 ଏବଂ ଲିନିୟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ) ର ୯୫% ରୁ ଅଧିକ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାରତରେ ଫୁଟବଲର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଏବଂ Z ର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରୀଡା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅଟୋମୋଟିଭ୍, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପାନୀୟ, FMCG, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କ୍ରୀଡ଼ା ପୋଷାକ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଫ୍ୟାଶନ୍, ଇ-କମର୍ସ, ଆର୍ଥିକ ସେବା, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆତିଥ୍ୟ, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ରଙ୍ଗ, ତୈଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରର ୨୨ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫୁଟବଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କ୍ରୀଡା ସମ୍ପତ୍ତିରେ କମ୍ପାନୀର ରଣନୈତିକ ନିବେଶକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଦର୍ଶକ, ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ବିବିଧ କ୍ରୀଡା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ।
ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ନକ୍-ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନ ହାର INR ୨୦-୨୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍କେଲ୍, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦର୍ଶକ ପରିବେଶକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରୁଛି। ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଉପରେ ମତ ଦେଇ, Zee ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ (ବିଜ୍ଞାପନ ରାଜସ୍ୱ) ସନ୍ଦୀପ ମେହରୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଆମର ୯୫%ରୁ ଅଧିକ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ୨୨ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି। FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପହଞ୍ଚ ସହିତ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ସମନ୍ୱିତ ମାର୍କେଟିଂ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଯାହା ଲାଇଭ୍ କ୍ରୀଡାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣର ସଠିକତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଢ଼ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ରୀଡା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରିବାର ଆମର ବୃହତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରେ।" ଏହି ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ Zee5 ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ମାପଯୋଗ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିସ୍ତାରିତ ପହଞ୍ଚ, ଉନ୍ନତ ଟାର୍ଗେଟିଂ କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ବିଜ୍ଞାପନ ଫର୍ମାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମାର୍କେଟରଙ୍କ ବିକଶିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି, କମ୍ପାନୀ ପାରମ୍ପରିକ ମିଡିଆ କିଣାକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ମାର୍କେଟିଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। Zee5 ର ସଠିକତା ସହିତ ଲାଇଭ୍ କ୍ରୀଡାର ଅତୁଳନୀୟ ପହଞ୍ଚ, ସଂଯୁକ୍ତ ଟିଭି, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଇମ୍ର୍ସିଭ୍ ଅନ୍-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି, ଏହି ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ସହଭାଗୀତା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହଭାଗୀତାକୁ ଗଭୀର କରିବାରେ ଏବଂ FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ମାପଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଦୃଢ଼ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଟେଲିଭିଜନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହଭାଗୀତାକୁ ଦେଖିଛି। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଦର୍ଶକ-ଚାଳିତ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ-ଚାଳିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପଦବୀ ଫୁଟବଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ରତି ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ରୀଡା ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ Zee ର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ଗତି ଉପରେ ଆଧାର କରି, କମ୍ପାନୀ ବୁଣ୍ଡେସଲିଗା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଏହାର କ୍ରୀଡା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷସାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
Also Read- ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଲେ ୩ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମସି ସାଂସଦ