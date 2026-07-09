Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ 'Z'କୁ ମିଳିଛି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ 'Z' ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରିଥିବା ୨୨ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ଅନନ୍ୟ କ୍ରସ୍-ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମାଧାନ ଏବଂ ନିମଜ୍ଜିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ Zee5 କୁ ଦୃଢ଼ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 09, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:51 PM IST
FIFA 2026: ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପରେ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରୁ 'Z'କୁ ମିଳିଛି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
State Election Commission: ୨୦୨୭ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ,୨୧ରେ ଉଚ୍ଚସ
State Election Commission1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Indian Army2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Rain Alert3 hrs ago