IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝଟକା! ଆହତ କାରଣକୁ ଖେଳିବେନି CSKର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

IPL 2026: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଇଛି ଆଇପିଏଲ୍। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଚିନ୍ନାସ୍ବାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ରାତି ୭.୩୦ରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଧୋନି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ (IPL) ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବେନି। ଫଳରେ ସେ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଖେଳରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ଏନେଇ ବୟାନ ଜାରି କଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ।
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୌହାଟିର ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, (CSK) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଧୋନିଙ୍କ ଗୋଡରେ(calf strain) ଆଘାତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେ (IPL 2026) ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି।"
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୱିକେଟ କିପିଂ କରିବେ:
ଧୋନିଙ୍କ ଆଘାତ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ,(CSK)ର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ୱିକେଟ କିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରେ। (IPL 2026) ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ସାମସନଙ୍କୁ ଦଳରେ ବିନିମୟ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ,ଧୋନି କେବଳ (IPL)ରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ସିଜିନରେ, ଧୋନି ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୪.୫୦ ହାରରେ ଏବଂ ୧୩୫.୧୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୧୯୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ସିଜିନର ଆରମ୍ଭରେ ଅଧିନାୟକ (Ruturaj Gaikwad) ରୁତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ଼ଙ୍କ କହୁଣୀ ଭାଙ୍ଗିବା କାରଣରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ଧୋନି ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଫ୍ୟାନ୍ସ ନିରାଶ :
ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଇପିଏଲର ଉତ୍ସାହକୁ ମଧ୍ୟ କମ କରିଛି। ତଥାପି, ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାହି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ।