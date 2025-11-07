Advertisement
IPL 2026 ରେ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ MS Dhoni? ଆସିଗଲା ଜବାବ, CSK ଦେଲା ସୂଚନା

MS Dhoni: ଧୋନିଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱନାଥନ୍ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିକ ଏନ. ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି IPLରେ ଧୋନି (୪୪)ଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେକୌଣସି ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। CSK ସିଇଓଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତତା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:47 PM IST

MS Dhoni IPL 2026: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ ଏମଏସ ଧୋନି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ। ଆଇପିଏଲରୁ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆସନ୍ତା ସିଜିନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସିଇଓ କାସି ବିଶ୍ୱନାଥନ୍ କ୍ରିକବଜ୍‌କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଠିକ୍," ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍‌ଙ୍କୁ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ CSK ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିଶ୍ୱନାଥନ୍ ୨୦୦୮ ରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ସ୍ଥାପନା ସମୟରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସିଜିନ୍‌ ପାଇଁ ଏହି ମାହିଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସେ ୱେବସାଇଟରେ ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି କହିଛନ୍ତି, "MS ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍‌ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ।"

ଧୋନିଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱନାଥନ୍ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିକ ଏନ. ଶ୍ରୀନିବାସନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି IPLରେ ଧୋନି (୪୪)ଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେକୌଣସି ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। CSK ସିଇଓଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତତା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

ଗତ ବର୍ଷ ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା। ଦଳ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିଲା। ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଧୋନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ଧୋନି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଧୋନି ଦୁଇଟି ସିଜନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ CSK ସହିତ ଅଛନ୍ତି।

ଧୋନି ଯଦି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନ୍ ଖେଳନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୧୭ତମ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ହେବ। ୨୦୦୮ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ସେ ଲିଗ୍‌ର ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସିଏସ୍‌କେ ପାଇଁ ୨୪୮ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪,୮୬୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଟାଇଟଲ୍ (୨୦୧୦, ୨୦୧୧, ୨୦୧୮, ୨୦୨୧ ଏବଂ ୨୦୨୩) ଜିତାଇଛନ୍ତି।

