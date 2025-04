MS Dhoni: ପୁଣି ଥରେ CSKର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନୀ, ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍...

MS Dhoni: ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ କ୍ୟାପଟେନ୍‌ ପଦକୁ ଫେରିଲେ ଧୋନି, କ୍ୟାପଟେନ୍‌ ଋତୁରାଜ ଆହତ ହୋଇ ବାଦ ପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ପୁଣି ଦଳର କମାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସିଜନର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଚେନ୍ନାଇ କୋଚ୍‌ ଷ୍ଟିଫେନ୍‌ ଫ୍ଲେମିଂ। କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ ହେତୁ ରିତୁରାଜ ଏହି ସିଜିନରେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ।

ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି:

ସିଏସକେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚେପାକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ରିତୁରାଜଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ସେ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଉପରେ ରହିଛି।

Due to injury, Ruturaj Gaikwad is out of the entire IPL tournament and MS Dhoni will take over as captain for the rest of the game: CSK Coach Stephen Fleming

(File photos - IPL) pic.twitter.com/0XnWRecHoF

— ANI (@ANI) April 10, 2025