MI vs LSG: ରୋହିତ ଓ ରିକେଲଟନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଜିତିଲା ମୁମ୍ବାଇ

IPL 2026:ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ରିଆନ ରିକେଲଟନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲର ୪୭ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫ ୱିକେଟ ବିନିୟମରେ ୨୨୮ ରନ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୮ଟି ବଲ ବାକି ଥାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ସ ଓ ଜୋଶ ଇଂଗ୍ଲିସ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୧୩ ରନ କରି ଜୋଶ ଇଂଲିସ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ମିଚେଲ ମାର୍ସ ଓ ନିକୋଲାସ ପୁରନ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଜନକସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୨୩ ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ଭାବେ ନିକୋଲାସ ପୁରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୮ଟି ଛକା ଓ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୬୩ ରନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମିଚେଲ ମାର୍ସ ୪୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରିଶଭ ପନ୍ତ ୧୫, ଏଡେନ ମାକ୍ରମ ୩୧, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ ୧୧ ଓ ହିମତ ସିଂହ ୪୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ କରିବନ ବୋସ ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରଘୁ ଶର୍ମା, ୱିଲ ଜ୍ୟାକବ୍ସ ଓ ଏମ ଘାଜନଫର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୮ ରନ କରିଥିଲା।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ମୁମ୍ବାଇ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରିଆନ ରିକେଲଟନ ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଓପନର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥଇଲେ। ୮ଟି ଛକା ଓ ୬ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୨୫୯.୩୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ରିକେଲଟନ ୮୩ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ୭ଟି ଛକା ଓ ୬ଟି ଚୌକା ବଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୮୪ ରନର ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଲକ ବର୍ମା ୧୧, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୧୨, ନମନ ଧିର ୨୩, ୱିଲ ଜ୍ୟାକବ୍ସ ୧୦ ରନ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପକ୍ଷରୁ ମଣିମରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ୨ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ଓ ମୋହସିନ ଖାନ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
