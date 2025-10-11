Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2957974
Zee OdishaOdisha Sports

Namibia Cricket: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର; ନାମିବିଆଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

Nambia Beats South Africa: କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଓଲଟଫେର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ନାମିବିଆ ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 11, 2025, 10:52 PM IST

Trending Photos

Namibia Stuns South Africa
Namibia Stuns South Africa

Nambia Beats South Africa T20: କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଓଲଟଫେର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରେ। ନାମିବିଆ ଏକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୪ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଶେଷ ବଲ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍‌ରେ ୧୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଜଣେ ନାମିବିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ଚୌକା ମାରି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ରେ କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ଦେଶଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା।

ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ନାମିବିଆ ICCର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ନାମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।

ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ୍‌ରେ ୧୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜେସନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୩୧ ରନ୍ ସହିତ ଦଳର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର୍ ଥିଲେ। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ରୁବେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନ୍ ନାମ୍ବିଆ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିଲେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ନାମିବିଆ ଏକ ସମୟରେ ପରାଜୟ ହେବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦଳ ୮୪ ରନରେ ୫ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଜାନ ଗ୍ରୀନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳଠାରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ୨୩ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୩୦ ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ରୁବେନ ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ୧୧ ରନ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

ନାମିବିଆକୁ ଶେଷ ଓଭରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ୧୧ ରନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଜାନ ଗ୍ରୀନ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ମାରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଆଉ ଏକ ରନ, ତୃତୀୟ ବଲରେ ଦୁଇ ରନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଗୋଟିଏ ରନ ଆସି ଦୁଇ ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ବରାବର କରି ଦେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଡଟ୍ ବଲ୍ ଥିଲା, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମାପନ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୀନ ଶେଷ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ନାମ୍ବିଆର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Namibia Cricket
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର; ନାମିବିଆଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
top 10 news today
BJP ରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଜୟ ଢୋଲାକିଆ, ଅଭିଜିତ୍‌ ମଜୁମଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Delhi pollution
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ; ଚାନ୍ଦନୀ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କଲା AQI
Jay Dholakia
ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେଡି, କହିଲା-'ଘୋଡା ବେପାର'
Asaduddin Owaisi
ଇସ୍ରାଏଲୀ ପିଏମଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଓୱେସି, କହିଲେ- ନେତାନ୍ୟାହୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା