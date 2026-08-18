Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ, ୫ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ

ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ, ୫ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ

କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍‌, ବକ୍ସିଂ, ଚେସ୍‌, ଡେଫ୍‌ ସୁଟିଂ, ହକି, କବାଡ଼ି, ପାରା-ସୁଟିଂ ଓ ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:55 PM IST
ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା: ୧୭ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ, ୫ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rishabh Pant: ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଜବାବ, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
2
3
4
5