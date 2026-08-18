ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୭ ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୫ ଜଣ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍, ବକ୍ସିଂ, ଚେସ୍, ଡେଫ୍ ସୁଟିଂ, ହକି, କବାଡ଼ି, ପାରା-ସୁଟିଂ ଓ ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ୧୭ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍
ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ୧୭ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି:
ଏହି ତାଲିକାରେ ଜଣେ ବି କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନାଁ ନଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ହୋଇଛି।
ଚେସ୍ର ଦୁଇ ତାରକାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ
ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା ବିଶେଷ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟା ଦେଶମୁଖ ଓ ଭିଦିତ ସନ୍ତୋଷ ଗୁଜରାଠୀଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରତିଭାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ।
୫ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର
କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସହ କୋଚ୍ମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ୫ ଜଣ କୋଚ୍ଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
Regular Category
Lifetime Category
କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରଚାର ଓ ବିକାଶରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ Army Paralympic Node, Puneକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଖେଳରତ୍ନ ପାଇଁ ଏଥର କେହି ନାହାନ୍ତି:
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ତାଲିକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇନାହିଁ।
କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଦେଶରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହି ପୁରସ୍କାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।