Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3050977
Zee OdishaOdisha Sports

Neeraj Chopra: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା , ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

Neeraj Chopra: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋୟର୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାନି ମୋର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 23, 2025, 06:29 PM IST

Trending Photos

Neeraj Chopra: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା , ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍

Neeraj Chopra: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋୟର୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାନି ମୋର୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ୭, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, " ମୁଁ ଆଜି ୭,ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାନି ମୋରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ଆମେ କ୍ରୀଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ।" 

 

ALSO READ: Benefits of Eating Dates: ଶୀତଦିନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଭିଜା ଖଜୁରୀ? ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ପାଇଦା!ଜାଣନ୍ତୁ

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ (୨୦୨୫) ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୫ ରେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ମଧ୍ୟ ୯୦ ମିଟର ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୋହା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚୋପ୍ରା ୯୦.୨୩ ମିଟର ଥ୍ରୋ ପକାଇଥିଲେ। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୨୦୨୦ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ନୀରଜ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୨୦୨୫ ଟୋକିଓରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ପଦକ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍, ସଚିନ୍ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ।

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଆର୍ମିରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣେଲର ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରୀଡାରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଁ, ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଏହି ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ସେ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ୧୬, ୨୦୨୬ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଥିଲେ

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିମାନି ମୋର କିଏ?

୨୬ ଜୁନ୍ ୧୯୯୯ରେ ହରିୟାଣାର ଲାର୍ସୌଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହିମାନି ମୋର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି। ସେ ସୋନିପତର ଲିଟିଲ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ମିରାଣ୍ଡା ହାଉସରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Neeraj Chopra
Neeraj Chopra: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ,
benefits of eating dates
Benefits of Eating Dates: ଶୀତଦିନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଭିଜା ଖଜୁରୀ? ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ପ
Women Missing in Madhya Pradesh
Girls and Women Missing: ୨୦୨୪-୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଗାଏବ ହେଲେଣି ୨୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଓ ମହିଳା...
Bank holidays
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଗାତାର ୫ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଟି ତାଲିକା
BSNL 1 Rupee Offer
BSNL 1 Rupee Offer: ବିଏସଏନଏଲ୍ ର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଆନ୍ତୁ ଦିନକୁ