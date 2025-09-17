Neeraj Chopra: ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା
Neeraj Chopra: ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା

Neeraj Chopra: ଜାପାନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ ର ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥ୍ରୋ ଫିଙ୍ଗି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

 

Sep 17, 2025

Neeraj Chopra News
Neeraj Chopra News

Neeraj Chopra News: ଜାପାନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୫ ର ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥ୍ରୋ ଫିଙ୍ଗି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୋରେ ୮୪.୮୫ ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଫିଙ୍ଗି ଫାଇନାଲରେ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୀରଜ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଖେଳିବେ। 

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନୀରଜ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ। ସେ ୨୦୨୩ ରେ ବୁଡାପେଷ୍ଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଭାରତର ସଚିନ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୮୩.୬୭ ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।

ନୀରଜ କ୍ରମାଗତ ପଞ୍ଚମ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ, ୨୦୨୨ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବେ ଫାଇନାଲରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୀରଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜର୍ମାନୀର ଜୁଲିଆନ୍ ୱେବର ୮୭.୨୧ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲରେ ନୀରଜ ପାକିସ୍ତାନର ଅରଶଦ ନଦୀମଙ୍କଠାରୁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ଚୋପ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନଦୀମଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଏକ ମହାନ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ନଦୀମ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ୯୨.୯୭ ମିଟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ୮୯.୪୫ ମିଟର ଫିଙ୍ଗି ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।

;