New Zealand's squad: ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ODI ଏବଂ T20I ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍

New Zealand's squad: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ ଦିନିକିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ଟି-୨୦ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତର ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:10 PM IST

New Zealand Unveils India Tour Squads
New Zealand Unveils India Tour Squads

New Zealand Unveils India Tour Squads: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ଏବଂ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ କିୱି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେନ୍ ୱିଲିୟମସନ୍ଙ୍କୁ ଉଭୟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର T20 ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। 

ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ବିସିସିଆଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ODI ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଭାରତ ଗସ୍ତ ODI ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ODI ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ରେ ଖେଳାଯିବ।

ବାମହାତୀ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ବୋଲର ଜୟଡେନ୍ ଲେନକ୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଲେନକ୍ସଙ୍କୁ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ କ୍ଲାର୍କ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଆଦି ଅଶୋକ, ଜୋଶ କ୍ଲାର୍କସନ, ନିକ୍ କେଲି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ମାଇକେଲ ରେଙ୍କ ସହିତ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍ ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର ପୁଣିଥରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାମିସନ୍ ସିଧାସଳଖ ଉଭୟ ODI ଏବଂ T20 ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ କେବଳ T20 ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଇନ୍ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ।

ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଟମ୍ ଲାଥାମ୍ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ସିମ୍ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ଉଭୟ ODI ସିରିଜରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲାଥାମ୍ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିବେ, ଏବଂ ହେନରୀ ଟି20 ସିରିଜ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ବାଛୁରୀ ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ
ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଆଦି ଅଶୋକ, କ୍ରିଶ୍ଚିଆନ କ୍ଲାର୍କ, ଜୋଶ କ୍ଲାର୍କସନ, ଡେଭନ କନୱେ, ଜାକ ଫାଉଲକ୍ସ, ମିଚ୍ ହେ, କାଇଲ ଜାମିସନ, ନିକ୍ କେଲି, ଜାଡେନ ଲେନକ୍ସ, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ହେନରୀ ନିକୋଲସ୍, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ, ମାଇକେଲ ରେ, ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ
ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍, ଡେଭନ କନୱେ, ଜାକବ ଡଫି, ଜାକ ଫାଉଲକ୍ସ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ, କାଇଲ ଜାମିସନ, ବେଭନ ଜାକବସ୍, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, ଜେମ୍ସ ନୀଶାମ, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ, ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଟିମ୍ ରବିନସନ, ଇଶ ସୋଢି।

Also read: IND W vs SL W: ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି୨୦ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

