T20 World Cup: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ

T20 World Cup: କୋଲକାତା: ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ। ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ୧୬୯ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୪୩ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଫଳରେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା ।
ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଘାତକ ବୋଲିଂ କୁ ସାମ୍ନା କରି ନ ପାରି ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ମାତ୍ର ୧୨ ରନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ଦଳ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ ୧୦ ଓ ରିଆନ ରିକେଲଟନ ୦ ରନରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଡେନ ମାକ୍ରମ ୧୮, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ ୩୪ ଓ ତ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ ୨୯ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ୫୫ ରନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ବଳରେ ଦଳ ଏକ ସମ୍ମାନ ଜନକ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଭିଡ ମିଲର ୬, କୋର୍ବିନ ବୋ ୨, କାଗିସୋ ରାବଡା ୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମାଟ ହେନେରି, କୋଲ ମ୍ୟାକ କୋନଚି ଓ ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଲକି ଫର୍ଗୁସନ ଓ ଜେମସେ ନିସାମ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ । ମାତ୍ର ଦଳର ଦୁଇ ଓପନରଙ୍କ ଆଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବୋଲିଂ ରଣନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ ମାରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ୧୧୭ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଟିମ ସେଫର୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ୫୮ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷର ନିକଟତର କରାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଫିନ ଆଲେନ ମାତ୍ର ୩୩ ବଲରେ ୧୦୦ ରନର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ । ୪୩ ବଲ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଚିନ ରବିନ୍ଦର ମାତ୍ର ୧୩ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ କାଗିସୋ ରାବଡା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୱିକେଟ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।