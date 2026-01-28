Advertisement
Jan 28, 2026, 09:00 PM IST

IND vs NZ t20: ଭାରତକୁ ୨୧୬ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ

IND vs NZ T20: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟି୨୦ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ଆଜି ବିଶାଖାପାଟଣାର ଡ. ୱାଇଏସ ରାଜାଶେଖର ରେଡ୍ଡୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ ଜିତି ଭାରତ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୨୧୫ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। 

ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ଡେଭନ କନୱେ ଓ ଟିମ ସେଇଫର୍ଟ ପାଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓପନର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ ୧୦୦ ରନ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟିମ ସେଇଫର୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ (୬୨) ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ଡେଭନ ମଧ୍ୟ ୪୪ ରନର ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।  ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାରିଲ ମିଚେଲ ୩୯ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ ୨୪, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର ୧୧, ଓ ଜ୍ୟାକ ଫଲକେଶ ୧୩ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୧୫ ରନ କରିଥିଲା। 

ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରା ଓ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 

