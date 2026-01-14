IND vs NZ ODI Series: ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ୧-୧ରେ ସିରିଜ ବରାବର

Trending Photos
IND vs NZ ODI Series: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜକୋଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶାହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଫଳରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ରମାଗତ ୮ଟି ପରାଜୟର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା।
କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଶତକ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା
ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଭାରତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା (୨୪) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ (୫୬) ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୭୦ ରନ ଯୋଡିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଓଭରରେ କିୱି ସ୍ପିନର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପେସରମାନେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି (୨୩) ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୮) ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଭାରତ ୧୧୮/୪ ରନ କରି ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଜନକ ସ୍କୋର ଛିଡା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ୧୧୨ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୯୨ ବଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ରାହୁଲ ପ୍ରଥମେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୨୭)ଙ୍କ ସହ ୭୩ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାରତକୁ ୨୮୪/୭ର ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏହା ରାହୁଲଙ୍କ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ୮ମ ଶତକ ଥିଲା।
୨୮୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଧିମା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଥିଲା କିୱି ଦଳ। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ଡାରିଲ ମିଚେଲ ପଡ଼ିଆରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଲମ୍ବା ସଟ୍ ଖେଳି ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ସେ ଏବଂ ୱିଲ୍ ୟଙ୍ଗ (୮୭) ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୬୨ ରନର ବିଶାଳ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଚାପକୁ ହଜମ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହି ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ମିଚେଲଙ୍କ ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ସେ ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଉଭୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫୁଟୱାର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ।