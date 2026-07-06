Neymar Retirement: ବ୍ରାଜିଲର ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେମାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ରାଜିଲକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ନରୱେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ସହିତ,ନେମାର ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ନ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ନେମାର ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।
କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ, ନରୱେ ବ୍ରାଜିଲକୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବ। ନେମାର ତାଙ୍କ ଦଳର ପରାଜୟରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏ-ହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ନେମାର ଏ-କମାତ୍ର ଗୋଲ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସ୍କୋରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପେନାଲ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ପାଇଁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, ନେମାର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏହା ଏଠାରେ ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଏବେ ସବୁକିଛି ଶେଷ।"
ନେମାର ଅଗଷ୍ଟ ୯, ୨୦୧୦ ରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ। ବାଛୁରୀ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ, ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟିରେ ଖେଳିବାକୁ ସୀମିତ ଥିଲେ। ସେ ନରୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବେଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ପେନାଲ୍ଟି ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
କ୍ୟାରିଅର:
ନେମାର ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବାଧିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ ସ୍କୋରର ଭାବରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୩୦ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ୫୯ଟି ସହାୟତା ସହିତ ୮୦ଟି ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୧୬ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ, ସେ କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଦଳକୁ ଅନେକ ଥର ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାଜିଲ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୨୦୧୨ରେ, ସେ ବ୍ରାଜିଲ ସହିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୬ରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।