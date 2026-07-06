Add Zee Business As A Preferred Source
App

Neymar Retirement: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଲାଳି ନେମାର

Neymar Retirement: ବ୍ରାଜିଲର ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେମାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ରାଜିଲକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ନରୱେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:46 AM IST
Neymar Retirement: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଲେ ବ୍ରାଜିଲର ଷ୍ଟାର ଖେଲାଳି ନେମାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DCP Jagmohan Meena Resignation: ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
DCP Jagmohan Meena Resignation1 hr ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Rain Alert3 hrs ago
5
top 10 news todayJul 05