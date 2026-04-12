IPL 2026 ରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା, ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଝଗଡ଼ା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 12, 2026, 10:09 AM IST

IPL ୨୦୨୬ ରେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୧ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। CSK ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲା। ଚେପକ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି CSK ୨୧୨ ରନ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୮୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରି  ୨୩ ରନରେ ଜିତିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ର  ବିଜୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ, ଡିସି ଖେଳାଳି ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।

ନୀତିଶ ରାଣା ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା:
CSK ବନାମ ଡିସି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ, ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଝାଳରେ ଓଦା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅମ୍ପାୟର ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଓଭର ମଝିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରେ ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତିଶ ରାଣା ସୀମା ରେଖାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବଦଳାଇବାକୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ନୀତିଶ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନୀତିଶ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ CSK ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବଦଳାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅମ୍ପାୟାର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ନଥିଲେ। ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ, ଷ୍ଟବ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ସମର୍ଥକ ବା ଫ୍ୟାନ୍ସ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ।

ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ?

T20 କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ କେବଳ ବିରତି ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହା କେବଳ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଏକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍-ଆଉଟ୍ ସମୟରେ କରାଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଯଦି ଏକ ଓଭର ସମୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଏକ ଓଭର ସମୟରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବଦଳାଇବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବେଆଇନ। ତଥାପି, ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କମବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା।

