Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /IND vs SL 2026: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! BCCI ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

IND vs SL 2026: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! BCCI ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, BCCIର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE)ରେ ହୋଇଥିବା ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରାଇବାରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:40 PM IST
IND vs SL 2026: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! BCCI ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ନିଶାମୁକ୍ତ ଯୁବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5