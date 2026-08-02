/IND vs SL 2026: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା! BCCI ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

IND vs SL 2026: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରୁ ବାହାର ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦିଓ BCCI ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, BCCIର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ (CoE)ରେ ହୋଇଥିବା ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରାଇବାରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। BCCIର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ମାସରେ ସେହି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଚୋଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମତ ଦେଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ କୋଲମ୍ବୋରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, CoE ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା। ୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ରବାନା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୁମ୍ରା ଦଳ ସହ ଯିବେ ନାହିଁ।
BCCI ସୂତ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତଡ଼ିଘଡ଼ି ମଇଦାନକୁ ଫେରାଇବା ଫଳରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରିସ୍କ ନନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବୋର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଫିଟନେସ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି BCCI ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।