Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3062842
Zee OdishaOdisha SportsNZ ODI Series ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା...କିଏ ଇନ୍ କିଏ ହେଲା ଆଉଟ ଜାଣନ୍ତୁ...

NZ ODI Series ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା...କିଏ ଇନ୍ କିଏ ହେଲା ଆଉଟ ଜାଣନ୍ତୁ...

NZ ODI Series: ବିସିସିଆଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:20 PM IST

Trending Photos

NZ ODI Series ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା...କିଏ ଇନ୍ କିଏ ହେଲା ଆଉଟ ଜାଣନ୍ତୁ...

NZ ODI Series: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ, ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା
ବିସିସିଆଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶେଷରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିସିସିଆଇ କୋଇ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବେ। ବିସିସିଆଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ।

ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ କିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ
ରିତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଗତ ସିରିଜରେ ଶତକ କରିଥିଲେ। ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିଲେ। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଟି-୨୦ ପରେ କିଶନ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଫେରିବେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ 
୧୧ ଜାନୁଆରୀ- ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ, ଭଦୋଦରା
୧୪ ଜାନୁଆରୀ- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ, ରାଜକୋଟ
୧୮ ଜାନୁଆରୀ- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ, ଇନ୍ଦୋର
୨୧ ଜାନୁଆରୀ- ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦, ନାଗପୁର
୨୩ ଜାନୁଆରୀ- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦, ରାୟପୁର

Also Read: Periods Pain: ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଛାତିରେ ହେଉଛି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା...ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ମାନେ କ'ଣ?

Also Read: Shubh Yog Rashifal: ଆସନ୍ତାକାଲି ଘଟିବ ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଗ...ଏହି ୩ରାଶିଙ୍କର ହେବ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟାଇମ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

NZ ODI Series
NZ ODI Series ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା...କିଏ ଇନ୍ କିଏ ହେଲା ଆଉଟ
Odia News
ରାଜଧାନୀରୁ ଜବତ ହେଲା ୨୬୫ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନ୍‌ସୁଗାର, ୩ ଗିରଫ
periods pain
Periods Pain: ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଛାତିରେ ହେଉଛି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା...ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ମ
Dutee Chand
Dutee Chand: କଟକ ତ୍ରିଶୂଳିଆ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୌଡରାଣୀ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା
Kundali
Ollywood News: ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କୁଣ୍ଡଳୀ"ର ଶୁଭ ମହୁରତ