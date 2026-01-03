NZ ODI Series ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା...କିଏ ଇନ୍ କିଏ ହେଲା ଆଉଟ ଜାଣନ୍ତୁ...

NZ ODI Series: ବିସିସିଆଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ।
NZ ODI Series: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି, ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୬ରେ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ, ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଏବଂ ବୁମରାହଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା
ବିସିସିଆଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶେଷରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିସିସିଆଇ କୋଇ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇଲେ ହିଁ ଖେଳିପାରିବେ। ବିସିସିଆଇ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୦ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ସେମାନେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ସେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବେ ନାହିଁ।
ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ କିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିଲେ
ରିତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଗତ ସିରିଜରେ ଶତକ କରିଥିଲେ। ଏହାସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ନଥିଲେ। ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଟି-୨୦ ପରେ କିଶନ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ଦଳରେ ଫେରିବେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
୧୧ ଜାନୁଆରୀ- ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ, ଭଦୋଦରା
୧୪ ଜାନୁଆରୀ- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ, ରାଜକୋଟ
୧୮ ଜାନୁଆରୀ- ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ, ଇନ୍ଦୋର
୨୧ ଜାନୁଆରୀ- ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦, ନାଗପୁର
୨୩ ଜାନୁଆରୀ- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦, ରାୟପୁର
