ODI World Cup 2027: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: କ’ଣ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ କି? BCCI ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ପ୍ରେସମିଟରେ ରଖିଛି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମରେ ନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ।
BCCI ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଆଗାମୀ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିରନ୍ତର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଚୟନ କମିଟି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଆମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉନାହୁଁ। ଆମର ଏକ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
ସେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏପରି ଆଲୋଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ଡରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିସିସିଆଇର ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଚଲାଉ। କୌଣସି ଦେଶ ସହିତ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା କି ନାହିଁ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥାଏ।"
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୬ ରନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୪୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, କିଙ୍ଗ କୋହଲି IPL 2026ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ RCB ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର । ସେ ୧୬ ମ୍ୟାଚରେ ୫୬.୨୫ ହାରରେ ୬୭୫ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ସହିତ ୫ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ।