Add Zee Business As A Preferred Source
App

ODI World Cup 2027: ୨୦୨୭ ୱାର୍ଲଡକପ୍ ରେ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ ବିରାଟ-ରୋହିତ...BCCI ରଖିଲା ବୟାନ

ODI World Cup 2027: ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଚୟନ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଏପରି ଆଲୋଚନା ଗଣମାଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ଡରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିସିସିଆଇର ରାଜନୀତି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ଚଲାଉ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 19, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:23 PM IST
ODI World Cup 2027: ୨୦୨୭ ୱାର୍ଲଡକପ୍ ରେ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ ବିରାଟ-ରୋହିତ...BCCI ରଖିଲା ବୟାନ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ODI World Cup 2027: ୨୦୨୭ ୱାର୍ଲଡକପ୍ ରେ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ ବିରାଟ-ରୋହିତ...BCCI ରଖିଲା ବୟାନ
ODI World Cup 20273 min ago
2
Mantra Muugdha42 min ago
3
free bus service56 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha news1 hr ago