Odisha News:୨୫ ତମ କାଠବାଂଉଁଶୂଳି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ ଉଦଯାପିତ

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କାଠବାଂଉଁଶୂଳି ନେତାଜୀ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ୨୫ ତମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି।  ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୦ ରନ କରି ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jan 08, 2026, 01:06 PM IST

Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଣ୍ଡିଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କାଠବାଂଉଁଶୂଳି ନେତାଜୀ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆନୁକୁଲ୍ୟରେ ୨୫ ତମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର ଉଦଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକାଦଶ ରାଉଲକେଲା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୧୫ ଓଭର ଖେଳରେ ୧୫ ଅଭର ଖେଳି ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୨୪ ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଜବାବରେ ଡେଞ୍ଜର ଏକାଦଶ ରାଉଲକେଲା  ୧୨୫ ବିଜୟ ଲକ୍ଷକୁ ପିଛାକରି ୧୩ ଅଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୩୦ ରନ କରି ୪ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। 

ବିଜୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପପୁ ଯାଦବ ୩ ଅଭର ବଲିଂ କରି ୨୨ ରନ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।  ନେତାଜୀ ବିକାଶ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଉଣ୍ଡ, ଲାଇଟ୍ , ମେଲୋଡି ,ଚିୟର ଗାର୍ଲ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖେଳକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଗାଁ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା । 

ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡିଶାର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ,ସମ୍ମାନୀତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶୁକଦେବ ମହାନ୍ତ, କେନ୍ଦୁଝର ପୌରପାଳିକା ଅଧକ୍ଷା ନିକୁ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ୍ଵର ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ନାଇକା ଶିବାନୀ ସଂଗୀତା ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳକୁ ଏକଲକ୍ଷ ରାଶି ସହିତ ଟ୍ରଫିରନର୍ଶଅଫ ଦଳକୁ ୭୦ ହଜାର ରାଶି ସହିତ ଟ୍ରଫି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ । ନେତାଜୀ ୟୁଥ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କମିଟି ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଦୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

