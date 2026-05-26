IPL Betting Network: ଆଇପିଏଲ ବେଟିଂ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ; ୧୮ ଜଣ ଗିରଫ, ୩୬.୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ

IPL Betting Network: ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଜି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି କାର ସହିତ ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଜବତ କରିଛି।
Trending Photos
IPL Betting Network: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)-:ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଜଡିତ ବେଆଇନ ବେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏକାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ରାକେଟ୍ ସହିତ ଜଡିତ ୧୮ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରୋଟି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ନଗଦ ୩୬,୮୫,୨୦୦ ଜବତ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ୩୯,୪୨,୬୧୧ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି।
ଗିରଫଦାରୀ ବ୍ୟତୀତ, ପୋଲିସ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ନେଟୱାର୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଭିଯୋଗରେ ୧୩ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି କାର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ, ପୁରୀ ପୋଲିସ ବେଟିଂ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ସର୍ବାଧିକ ଜବତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଏକ ମାମଲାରେ, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନଗଦ ୨୫,୩୫,୦୦୦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା ୩୧,୮୧,୨୪୪ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଅଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି।
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏକ ବେଟିଂ ରାକେଟ ସହିତ ଜଡିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଚଢାଉ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ୬ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧୭,୬୧,୩୬୭ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଜି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡା ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବାଜି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଜଡିତ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି କାର ସହିତ ୫ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଜବତ କରିଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫୦,୨୦୦ ନଗଦ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସଂଗଠିତ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବୈଧ ବାଜି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ।
Also Read: LPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା
Also Read: Grah Gochar 2026: ୧୧ ଜୁନରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଚଳନ, ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ