୩୦ତମ ଜାତୀୟ ସବ-ଜୁନିଅର ଟେନିସ ବଲ କ୍ରିକେଟ ଚାମ୍ପିୟାନସିପ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଦଳର ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ

 ଅରମାନ ମହାପାତ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମାଳି, ରାହୁଲ ସାହାଣୀ, ସୁଜିତ ବେହେରା, ସାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଧଳ, ମହମ୍ମଦ ସାହିଲ ଖାଁ , ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାରଣା (କୋଚ) ଏବଂ ଟି ଦିଲେଶ୍ଵର ରାଓ (ମ୍ୟାନେଜେର) ଚଳିତ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି . ସମସ୍ତ ଓଡିଶା ସବ-ଜୁନିଅର ଦଳକୁ ଓଡିଶା ଟେନିସ ବଲ କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ଅଧକ୍ଷ୍ୟ ସୁରଜ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଶିଥିଳ ପଣ୍ଡା,ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୋମନାଥ ପରିଡା, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଚକ୍ରଧର ମାଝୀ ଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Surya Narayana Mohanty|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:44 PM IST

କଟକ:  (ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ୩୦ତମ ସବ-ଜୁନିଅର ଜାତୀୟ ଟେନିସ ବଲ କ୍ରିକେଟ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବେର ୧୪ ତାରିଖରୁ ୧୭ ତାରିଖ ୨୦୨୫ ପଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଦୋଉସାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ୩୦ତମ ସବ-ଜୁନିଅର ଜାତୀୟ ଟେନିସ ବଲ କ୍ରିକେଟ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ରେ ଓଡିଶା ସବ-ଜୁନିଅର ଟେନିସ ବଲ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଖେଳାଳିମାନେଟି ଅମନ କୁମାର, ରିତେଶ ବାଛା , ଅରୋସିସ ବେହେରା, ରୁଦ୍ର ଚନ୍ଦନ ଦାଶ, ଦିବାକର ପାତ୍ର, ଏସ କେ ଇମ୍ରାନ , ୟଥାର୍ଥ ମଲିକ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁକୃପା ପରିଡା, ଅରମାନ ମହାପାତ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମାଳି, ରାହୁଲ ସାହାଣୀ, ସୁଜିତ ବେହେରା, ସାଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଧଳ, ମହମ୍ମଦ ସାହିଲ ଖାଁ , ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାରଣା (କୋଚ) ଏବଂ ଟି ଦିଲେଶ୍ଵର ରାଓ (ମ୍ୟାନେଜେର) ଚଳିତ ଚମ୍ପିୟାନସିପ ରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି . ସମସ୍ତ ଓଡିଶା ସବ-ଜୁନିଅର ଦଳକୁ ଓଡିଶା ଟେନିସ ବଲ କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ଅଧକ୍ଷ୍ୟ ସୁରଜ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଶିଥିଳ ପଣ୍ଡା,ସହ ସମ୍ପାଦକ ସୋମନାଥ ପରିଡା, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ ଚକ୍ରଧର ମାଝୀ ଓ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।

 

Odisha news
୩୦ତମ ଜାତୀୟ ସବ-ଜୁନିଅର ଟେନିସ ବଲ କ୍ରିକେଟ ଚାମ୍ପିୟାନସିପ ପାଇଁ ଓଡିଶା ଦଳର ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ
