ବିଭାଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଥାର୍ଡ ଏସି ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତଥାପି, ଟିଟିଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବାଟରେ କୋଲକାତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ୧୦ଟି ସିଟ୍ ଆଲୋକେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
Trending Photos
Odia Athletes Sad reality: ନିକଟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ୬୯ତମ ଜାତୀୟ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳୀ ନିହାତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଓ ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖିନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବା ପାଖାପାଖି ୧୮ ଜଣ ଖେଳାଳୀ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ସିଟ୍ ନ ପାଇ ନିଜ ଲଗେଜ୍ ସହିତ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ତଳେ ବସି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଫଟୋ ଓ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ-ଅନୁକୋଣରରେ କ୍ରିଡ଼ା ଓ କ୍ରିଡ଼ାବିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରମାଗତ ଟ୍ରୋଲିଂ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ'ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମସ୍ତ ଯୁବ ରେସଲର୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବଲିଆରେ ଜାତୀୟ କୁସ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିଲେ। ବିଭାଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଥାର୍ଡ ଏସି ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତଥାପି, ଟିଟିଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ବାଟରେ କୋଲକାତା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିଞ୍ଜିଳିରେ ୧୦ଟି ସିଟ୍ ଆଲୋକେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି।
It is clarified that all the young wrestlers were travelling back to Bhubaneswar after participating in the National U-17 Boys & Girls Wrestling Championship at Ballia, Uttar Pradesh. Despite the best efforts of the Department, although all tickets were booked in 3-tier AC class,…
— EducationOdisha (@SMEOdisha) December 23, 2025
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ 'ଅପାରଗ ସରକାର, ଅପାରଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯିବ?
ଦିନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୁନାମ ରଚୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସବୁଠି ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି। ଏ ସରକାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଟିକେଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ। ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଟ୍ରେନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରିବେ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏ ସଫେଇ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ପାରିବାପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରିବ?'
ଅପାରଗ ସରକାର, ଅପାରଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯିବ?
ଦିନେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୁନାମ ରଚୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସବୁଠି ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛି। ଏ ସରକାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଟିକେଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ। ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଟ୍ରେନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଯାତ୍ରା କରିବେ?
ଶିକ୍ଷା… pic.twitter.com/cU5onBs9Hu
— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) December 24, 2025
ତେବେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନେତା-ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବାଆସିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି ସେଠାରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି। କ'ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଆଗକୁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଓ ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ୱ କିଏ ନେବ?