Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3052017
Zee OdishaOdisha Sports

Vijay Hazare Trophy: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଚମକିଲେ ଓଡି଼ଆ ପୁଅ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ

Vijay Hazare Trophy: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଡି଼ଆ ପୁଅ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସ୍ବସ୍ତିକ ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ବିଶତକ ହାସଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 24, 2025, 04:46 PM IST

Trending Photos

Vijay Hazare Trophy: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଚମକିଲେ ଓଡି଼ଆ ପୁଅ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ

Vijay Hazare Trophy: ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଓଡି଼ଆ ପୁଅ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସ୍ବସ୍ତିକ ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ବିଶତକ ହାସଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ସ୍ବସ୍ତିକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ବିଶତକ କରିଛନ୍ତି। ୨୧ଟି ଚୌକା, ୮ଟି ଛକା ଜରିଆରେ ୧୬୯ ବଲ୍‌ରୁ ୨୧୨ ରନ୍‌ କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଓଡ଼ିଶା ଓପନର ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ALSO READ: BSNL 1 Rupee Offer: ବିଏସଏନଏଲ୍ ର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍, ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଆନ୍ତୁ ଦିନକୁ ୨ଜିବି ଡାଟା ସହ...

ALSO READ: EPFO: EPFO ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମରେ ହେଲା ଏହି ୬ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ କର୍ମଚାରୀ?

Add Zee News as a Preferred Source

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଲୁରର KSCA କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ (KSCA Cricket Ground in Alur) ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ ୨୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।  ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ A ଶତକ ଥିଲା। ଯାହା ଦ୍ୱିଶତକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ସହିତ, ସେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ୨୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ଙ୍କ ୨୧୨ ରନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର। ସେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭାଗ କରନ୍ତି। ଯିଏ ୨୦୧୯ ରେ ଗୋଆ ବିପକ୍ଷରେ କେରଳ ପାଇଁ ଅପରାଜିତ ୨୧୨ ରନ କରିଥିଲେ।

ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଭିକ୍ ଦେଶାଇ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଦଳ ଅଯଥାରେ  ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଲା, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଏକକ ଅଙ୍କ ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ ହେଲେ। ତା’ପରେ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୨୬୧ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିଥିଲେ।

ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।  ୯୧ ବଲ୍‌ରେ ୭ ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସହିତ ୧୦୦ ରନ୍ କରି ୪୭ତମ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାମଲ ଶେଷ ଭାଗରେ ଗିଅର୍ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଇନିଂସକୁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ।

ଡାହାଣହାତୀ ଓପନର ୫୩ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୦୪ ବଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲିଷ୍ଟ ଏ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ଲଗ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକ ନିକଟତର ହେବା ସହିତ, ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଚିରାଗ ଜାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଶେଷ ଓଭରରେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ବିପ୍ଳବ  ୧୬୯ ବଲ୍‌ରେ ୨୧୨ ରନ୍ ଏବଂ ଏଥିରେ ୨୧ ଚୌକା ଏବଂ ୮ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ୩୪୫ ରନ୍ କରିବାର ଏକ ମହାନ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ୍ ସହିତ, ସାମଲ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲିଷ୍ଟ ଏ ସ୍କୋର ଥିଲା ୧୪୫, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ମହାପାତ୍ର ୨୦୦୫ରେ ତ୍ରିପୁରା ବିପକ୍ଷରେ କରିଥିଲେ।

ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍:

ନାରାୟଣ ଜଗଦୀସନ୍: ୨୭୭ ବନାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ (୨୦୨୨)

ପୃଥ୍ବୀ ଶ: ୨୨୭ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ବନାମ ପୁଡୁଚେରୀ (୨୦୨୧)

ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ: ୨୨୦ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ବନାମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (୨୦୨୨)

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: ୨୧୨ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ବନାମ ଗୋଆ (୨୦୧୯)

ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାମଲ: ​​୨୧୨ ବନାମ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର (୨୦୨୫)

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ: ୨୦୩ ବନାମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (୨୦୧୯)

କର୍ଣ୍ଣ କୌଶଳ: ୨୦୨ ବନାମ ସିକିମ (୨୦୧୮)

ସମର୍ଥ ବ୍ୟାସ: ୨୦୦ ବନାମ ମଣିପୁର (୨୦୨୨)

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଗାଡି଼ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି,ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ୧୦
Odia Athletes' Sad reality
ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରିବ?....ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯିବ: BJD
Cabinet decision
ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପହାର, ବିସ୍ତାର ହେବ ମେଟ୍ରୋ, ତିଆରି ହେବ ୧୩ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ
Pakistan International Airlines Sold
Pakistan International Airlines Sold: ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ବିକ୍ରି କଲା ନିଜ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ PI
uddhav thackeray
ଟଙ୍କା, କ୍ଷମତା ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତା? BMC ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ​​ଏକାଠି ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ରାଜ ଠାକରେ