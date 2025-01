Manu Bhaker Family Accident: ଅଲମ୍ପିଆନ ସୁଟର ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ଘରେ ଶୋକର ଛାୟା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲେ ପରିବାରର ୨ ଜଣ

Manu Bhaker Family Accident: ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ସୁଟର ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। କାରଣ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଈ ମା' ଓ ମାମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହରିୟାଣାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁହେଁ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବ୍ରିଜା କାର୍ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କାର୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୁଟରଙ୍କୁ ଖେଳ ରତ୍ନ ମିଳିବାର ଖୁସି ଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମନୁଙ୍କ ପରିବାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

ମୃତକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧବୀର ଓ ତାଙ୍କ ମା' ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ଘର ମହେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ର ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ। ଶନିବାର ସକାଳେ ଦୁହେଁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧବୀରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା' ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋହାରୁ ଛକରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମା'ଙ୍କୁ ଛାଡି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯିବାର ଥିଲା ମନୁଭାକର ଙ୍କ ମାମୁଁ ଯୁଦ୍ଧବୀର।ହେଲେ ବାଟରେ କିନ୍ତୁ ଛକି ବସିଥିଲା ଯମ ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଉଭେୟ।

ସେମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ରୋଡ୍ ର କାଳିଆନା ମୁହାଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୁଲ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ମା' ଓ ପୁଅ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରାସ୍ତାରେ ବାଜିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କାର୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି।

ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ଜେଜେମା ଥିଲେ ଜାତୀୟ ପଦକ ବିଜେତା

କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନୁ ଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ବୟସ ୫୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଜେଜେମା'ଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷ। ମନୁଙ୍କ ଜେଜେମା ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି। ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଦାଦରିର କଲାଲି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହ ହରିୟାଣା ରୋଡୱେଜର ଦାଦରୀ ଡିପୋରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ।

Charkhi Dadri, Haryana: In a tragic incident on Mahendragarh Bypass Road, international shooter Manu Bhaker’s grandmother and uncle lost their lives when their scooter collided with a Brezza car. The car driver fled the scene. Police have taken the bodies for post-mortem and are… pic.twitter.com/x5HRzPTlSx

— IANS January 19, 2025