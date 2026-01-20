Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3080702
Zee OdishaOdisha SportsSaina Nehwal Retirement: ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି...ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସାଇନା ନେହୱାଲ

Saina Nehwal Retirement: 'ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି'...ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସାଇନା ନେହୱାଲ

Saina Nehwal Retirement: ସାଇନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳରେ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଜର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 20, 2026, 05:55 PM IST

Trending Photos

Saina Nehwal Retirement: 'ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି'...ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସାଇନା ନେହୱାଲ

Saina Nehwal Retirement: ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ସାଇନା ନେହୱାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଅବସର ନେବାର ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ୨୦୧୨ ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜୟୀ ସାଇନା ୨୦୨୩ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଏକ ପଡ୍‌କାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଅବସର ନେବି, ତେଣୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ତୁମେ ଆଉ ଖେଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି।"

ତେବେ ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ,ରିଓ ୨୦୧୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆଣ୍ଠୁ ଆଘାତ ସାଇନାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ୨୦୧୭ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ୨୦୧୮ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ତଥାପି ନିରନ୍ତର ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ବାଧା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ସାଇନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରେ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳରେ ଖେଳିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଜର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । 

Add Zee News as a Preferred Source

ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
- ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ: ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ୨୦୧୨ ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଆସିଥିଲା।
- ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୧: ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୫ ରେ, ସେ ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା।
- ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଦକ: ୨୦୧୫ ରେ ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ୨୦୧୭ ରେ ଏକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
- କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୧୦ ଦିଲ୍ଲୀ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ୨୦୧୮ ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ ଗେମ୍ସରେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
- BWF ସୁପର ସିରିଜ୍: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍, ହଂକଂ ଓପନ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସେ ଅନେକ ଏଲିଟ୍ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
- ବିଶ୍ୱ ଜୁନିଅର ଚାମ୍ପିଅନ: ୨୦୦୮ରେ ବିଶ୍ୱ ଜୁନିଅର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ।
- ପୁରସ୍କାର: ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡା ସମ୍ମାନ: ଖେଳ ରତ୍ନ (୨୦୦୯), ପଦ୍ମଶ୍ରୀ (୨୦୧୦), ଏବଂ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ (୨୦୧୬) ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାଇନା ନେହୱାଲ।

Also Read: Saraswati Puja 2026: ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରମୋସନ ସହ ମିଳିବ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା

Also Read: Nitin Nabin Net Worth: ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବେ ନୀତିନ ନବୀନ...ଜାଣନ୍ତି କି କେତେ କୋଟିର ମାଲିକ ସେ?

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Saina Nehwal retirement
Saina Nehwal Retirement: 'ଆଉ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବିନି'...ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ସା
Actor Piyush Tripathy
ମିଳିଲା ଅନୁମତି, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢିବେ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ
Rath Yatra 2026
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ
PM Narendra Modi
ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ସ୍ବାଗତ କଲେ ମୋଦୀ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପ୍ରିଲ୍‌ ୧୬ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୯ଟି ବ