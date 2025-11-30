Advertisement
ବାରବାଟୀ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି

ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:10 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାରବାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍‌ ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି OCA ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନଲାଇନରେ କେବଳ ୨ ହଜାର ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥର ୪୨ ହଜାର ଦର୍ଶକ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଦେଖି ପାରିବେ ।

ମୋଟ ୨୩ ହଜାର ଟିକେଟ୍‌ ବିକ୍ରି ହେବ ଏବଂ ୧୮ ହଜାର ୪ଶହ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପାସ୍‌ ରହିଛି । ୫ ତାରିଖରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୨ଟି ଟିକେଟ୍‌ କିଣି ପାରିବେ । ଗତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟିକେଟ୍‌ ବିଭ୍ରାଟକୁ ଦେଖି ଏଥର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ୧ ଓ ୩ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧୧ଶହ ଟଙ୍କା, ୨ ଓ ୪ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଦାମ୍‌ ୯ ଶହ ଟଙ୍କା, ୫ ନଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ୧୨ ଶହ ଓ ୭ ନଂ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଟିକେଟ୍‌ ୭ ଶହ ଟଙ୍କା, ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଏନ୍‌କ୍ଲୋଜର ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏସି ବକ୍ସ ୮ ହଜାର ଟଙ୍କା, ନ୍ୟୁ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍‌ ୧୦ ହଜାର ଓ କର୍ପୋରେଟ୍‌ ବକ୍ସ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମ ରହିଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଡିସେମ୍ୱର ୯, ୨୦୨୫ରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

