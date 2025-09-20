India vs Pakistan: ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଦୂରେଇ ରହିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କଲା ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର

Pakistan Cancel Pre-Match Press Conference : ହାତ ନ ମିଳାଇବା ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ରଣନୀତିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି।
ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବାତିଲ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳ UAE ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ରାହିଲଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତଠାରୁ ଦମଦାର ପରାଜୟ ପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
ହାତ ନ ମିଳାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୀମାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ନ ମିଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ PCB ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯଦି ଦଳର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରିଯିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ PCB ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ବିବାଦ ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଖେଳାଳି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର (PMOA) ରେ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ ଅନଲାଇନରେ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ PCB କୁ ICC ଏକ କଡ଼ା ଇମେଲ୍ ଜାରି କରିଛି।
ଚାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ
ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ PCB କହିଛି ଯେ ଏହା ICC ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ନାଟକ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଉପରେ ଚାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କିଠିନ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ।